Украина навлекала беду на свою голову, объявив, что ведет «войну с Россией»

02.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Россия вправе считать Украину государством – потенциальным противником, имеющим территориальные претензии к РФ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что раз в постановлении Верховной рады написано «российско-украинская война», тем более странно слышать возмущения Киева по поводу переброски российских войск по своей территории.

«То есть государство, которое в военной стратегии записало, что ведёт войну… Заметьте, Россия нигде пока ещё этого не записала, хотя в оборонной концепции РФ есть тоже прямое указание на государство Украина, поскольку среди потенциальных противников указываются все государства, которые имеют территориальные претензии к РФ. У Украины же есть территориальная претензия одна?» – добавил эксперт.

«Никак нет, Крым – наш, какие у нас претензии к вам?» – ответил украинский политолог Василий Вакаров.

«Осторожней, вы сейчас российский закон нарушаете», – посоветовал Корнилов.

«Очевидно, что не ваш, – прокомментировал телеведущий Владимир Соловьёв. – Был бы он ваш, вы бы не травили жителей Крыма, не отрезали бы им воду, до этого не лишали бы их электричества, не вводили бы блокаду».

«То есть раз вы так говорите, Россия в праве считать Украину своим потенциальным противником. И в праве укреплять свою систему национальной обороны безопасности и на северной границе Украины, и на южной, и на восточной, и даже на западной», – заключил Корнилов.