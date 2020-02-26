Украина навсегда потеряла даже подконтрольный Донбасс – Быстряков

26.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Жители «украинского» Донбасса никогда не забудут, как под обстрелами хоронили на огородах детей, а украинские добробаты обчищали их до нитки.

Об этом youtube-каналу «PolitWera» заявил украинский композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В таком состоянии Донбасс не вернется, – подчеркнул эксперт. – Я бывал в тех районах Луганской области, что находятся с нашей (украинской – ред.) стороны. Беседовал с людьми, они говорят: «мы своих детей хоронили на огородах, а над нами летели снаряды». Они это не забудут никогда».

По словам Быстрякова, жители подконтрольной Киеву части Донбасса никогда не забудут, как к ним в дома приходили добробаты и обчищали до нитки, а отделения «Новой почты» работали с перегрузками и круглосуточно, отправляя награбленное на Украину.

«Там же ободрали всех до нитки и какие там были нарушения человеческих прав! Они этого не забудут. Кроме того, по своей ментальности они ближе к России», – добавил Владимир Быстряков.

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