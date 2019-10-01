Украина не готова к миру

01.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на предвыборные обещания, не рискнет пойти на установление мира в Донбассе.

Об этом «Известиям» заявил украинский политолог, руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он полагает, что команда Зеленского не предпринимает решительных шагов по урегулированию ситуации в Донбассе, поскольку опасается акций протеста националистов.

«Майдан на Украине традиционно происходит в ноябре-декабре. Понятно, что президент контролирует Верховную раду, но контроля улицы у него нет. О двойственности позиции президента говорит и то, что тон средств массовой информации нисколько не изменился. Там по-прежнему говорят и пишут о войне с Россией, военнослужащих ДНР и ЛНР называют наемниками, террористами. Думаю, на некоторые уступки Киев может пойти, но договариваться по главным вопросам украинские власти пока не готовы», – сказал эксперт.

По его мнению, в ближайшее время будет сохранятся ситуация «ни войны, ни мира».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина, несмотря на достигнутые ранее договоренности, на переговорах в Минске отказалась подписывать согласованный вариант так называемой «формулы Штайнмайера», предусматривающей алгоритм предоставления Донбассу особого статуса.

Читайте также: Зеленский провоцирует Москву на отторжение Донбасса.