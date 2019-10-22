Украина – не Россия, а Молдова

22.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Правление в Киеве ставленников олигарха Игоря Коломойского приведет в увеличению оттока населения и превращение Украины в сырьевой придаток Запада.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Семен Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украину часто любят сравнивать с Россией, но это неправильно, потому что Украина за время своего развития прошла путь от маленькой России до большой Молдовы. И что такое будет власть Коломойского, я вам советую изучать, что такое была власть Плахотнюка в Молдове.

А народ на это все отвечает очень просто – ногами. Как из Молдовы разбежалась треть населения, из Украины произойдет то же самое.

И в этом националисты и олигархия полные союзники. Потому что одним нужно зачистить нелояльное население, вторым нужно получить землю, желательно без людей, порты, черноземы, и чтобы осталось 15-20 миллионов.

Украина – это аграрная сверхдержава, которая будет поставлять в первую очередь сельхозпродукцию и ресурсы на более развитые рынки. Все остальные будут работать на заработках.

Вы приедьте в Кишинев в пятницу вечером и вы увидите очереди людей возле банков, чтобы получить переводы», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко отмечал, что за последние годы миграционное поведение граждан Украины изменилось, и теперь они уже не намерены возвращаться в свою страну, поскольку ситуация там становится все хуже.