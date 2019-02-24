Украина. Не стыдно быть собой. Стыдно – прогибаться

24.02.2019, Киев, Сергей Устинов

История с участницами национального отбора на Евровидение от Украины сестрами Анной и Марией Опанасюк, по которым сейчас радостно топчется в соцсетях и СМИ самоназначенный “цвет украинской нации” одновременно грустная и поучительная. Самих дочек крымского экс-министра, конечно, жаль. Они, как Остап Бендер, совершенно того не желая, и буквально ни за что “попали под лошадь” медиапропаганды, став очередными “показательными жертвами” свидомой травли.

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Поучительна же история дуэта “Анна-Мария” потому, что является банальной для нынешней Украины. Таких примеров – если брать только медийно раскрученные – десятки. А счет менее известным наверняка идет на сотни и тысячи. Примечательно, что жертвами националистического буллинга являются вполне лояльные к изменившимся после переворота 2014 года условиям украинцы. Далеко не “ватники” или сторонники Новороссии или политики Путина. Наоборот, обычные обыватели. Более того, в критический момент выбора выбравшие именно Украину и ее паспорт. Упреждая возможную реакцию “упоротых” с другого фланга, оговорюсь: это совсем не преступление и не предательство. Каждый имеет право жить там, где ему лучше. При условии, что не поливает грязью бывших земляков и не стремиться быть святее Папы римского.

Многие из них, чтобы от них отцепились, готовы не спорить публично с установившимся дискурсом, не лезть на рожон. Но в то же время, оставаться самими собой, не изменять своим традициям, привычкам и правилам жизни. Отдыхать в Крыму, где у них родственники. Делать селфи с Красной площади в Москве. Отмечать 23 февраля, 8 марта и 9 мая, а не новодельные праздники из придуманных Вятровичем святцев. Не отрекаться от своих дедов, публично обзывая их “оккупантами”, дабы потрафить националистическому “общественному мнению”. И так далее, и так далее.

Вот за это, собственно, таких людей в нынешней Украине и “клюют”. Обзывают в прямом эфире “русскими блядями”, как сестер Опанасюк. Или “животными”, как экс-министра Червоненко. “Трусом и слабаком”, как всемирно известного боксера Усика. Это в России Светлана Лобода – “певица года”. Для “украинских патриотов” она – “путинская мочалка”.

Примечательная и манера нападения стаей: во всех случаях неугодных забивают криками и в ответ на любой разумный аргумент требуют ответить “Чей Крым?” или “Кто напал на Украину?”, как это было на последнем эфире с Червоненко и свидомым порохоботом Владимиром Цыбулько.

Этот последний случай показателен еще и тем, что оба оппонента 10 лет назад принадлежали к одной команде – “оранжевой”. А ныне метаморфозы, произошедшие с Украиной, развели их по разные стороны баррикад.

Объединяет все эти и подобные им случаи и общее для жертв буллинга со стороны националистов желание удержаться “посередине”. Не принять ни ту, ни другую сторону. Как говорят в таких случаях в нынешнем Киеве – “остаться адекватными украинцами”. А вот – не получается. Или получается, но скверно. Так, что не ценят ни “свои”, ни “чужие”. Не помогают ни демонстративный переход на мову, ни напяленная вышиванка, ни ритуальные заверения в лояльности и патриотизме. Не принимаешь бандеровского “символа веры” в полном объеме и без всяких оговорок? Значит все. Враг нации и “рука Кремля”. Или “русская блядь”.

И это притом, что у “обвиняемых” не только фамилии, но и корни зачастую абсолютно украинские. Малороссийские. А “обвинители” – через одного с русскими или просто неукраинскими фамилиями и лишь недавно по историческим меркам приобретенным гражданством Незалежной. Все эти Скрипины, Соболевы, Гришины, Казарины и прочие экс-москвичи Муждабаевы.

И это обстоятельство не мешает первым постоянно оправдываться перед вторыми. Вместо того, чтобы поставить вопрос с головы на ноги. Правильный ответ на подобные упреки должен звучать следующим образом: “А вы, собственно, кто такие?”. Не молчать, утираясь и доказывая свое право думать и поступать, как хочешь, а переходить в активное наступление. Утверждая именно свой modus vivendi, как общественную норму. Стыдно быть не Усиком или сестрами Опанасюк. Стыдно – быть Скрипиным, Найемом и Муждабаевым.

Все это происходит на фоне идущей предвыборной кампании. Сейчас все эти самоназначенные “кшатрии” и “козаки” развернули настоящую травлю миллионов своих соотечественников, имеющих иные взгляды на майдан, на войну и на развитие страны в целом. Накал продуцируемого агрессивным меньшинством в отношении пассивного большинства презрительного социального расизма достиг уровня, последний раз зафиксированного между первым и вторым туром президентских выборов 2004 года.

И вот уже подвизавшийся на ниве националистической пропаганды экс-крымчанин Казарин-младший разглагольствует о том, что у сторонников майдана нет никаких причин уважать мнение противников майдана. Потому как, “нам (то есть майданщикам – авт) тут жить”. А “им”- то есть противником майдана – стало быть, по версии Казарина – нет? Не жить? Отсюда уже совсем недалеко до чисто руандийской риторики про “тараканов” и этнические чистки.

Примечательно, что этот буллинг ударил бумерангом по еще одному медийно раскрученному персонажу из числа “неупоротых”, но “вписавшихся” в новую реальность и даже успевших снять с новых реалий кое-какие дивиденды. Речь идет о шоумене Владимире Зеленском.

Внезапно выяснилось, что в глазах “упоротых” он заместил фигуру Януковича. И в самом деле, если “ватного реванша” нет, а потребность кого-то ненавидеть и на кого-то списывать свои неудачи осталась, жертвой станут более умеренные и “травоядные” соседи по “кварталу”. Зеленский “виноват” в том, что пока они майданили, он гастролировал в Юрмале. А сейчас стал центром притяжения для той немаленькой части украинских обывателей, которые весьма далеки от “русского мира” и поддержки Путина, но которым в такой же мере осточертел беспрерывный майдан и беспредел “активистов”.

И вот эти люди, которые просто хотят нормально и спокойно пожить – они тоже “виноваты”. Они теперь – “латентная вата”, олицетворение “реванша посредственности, серости, быдлячества и малороссийства“.

Но сегодняшние «наезды» «козаков» на «свинопасов» – это хоть и омерзительно, но преходяще. В среднесрочной исторической перспективе важен лишь один вопрос. Кто кого одолеет: агрессивное меньшинство, которое навяжет большинству свои нормы представления, воспитает чудих детей в ненависти ко всему, что было дорого родителям? Или же пассивное большинство перемелет агрессивных «упоротых» просто массой, количественно.

Чьи ценности возобладают: тех, кто ненавидит обывателей за то, что они не скорбят по «небесной сотне», или тех маршруточников, которым “на политику на***ть”, и которые ненавидят АТОшников за то, что их приходится возить бесплатно. Тех, кто бежит майданить с кастрюлей на голове или тех, кто, завидев такое, бежит скупать в супермаркете предметы первой необходимости и бензин на АЗС?

Собственно, это и определит судьбу Украины на ближайшие десятилетия.