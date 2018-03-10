10.03.2018, Киев, Владимир Гладков
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ЕС, Крым, Политика, Россия, Скандал, Украина

Правительство Германии поставило на место посла Украины


После каждого посещения немецкой делегации Крыма и Донбасса украинский посол Андрей Мельник заваливал правительство Германии жалобами и требованиями. В итоге украинский чиновник получил достойный «отворот».

Об этом во время скайп-конференции на канале «Open Ukraine» заявил председатель фракции партии «Левые» в регионе Оснабрюк и руководитель проекта «Народная дипломатия» в Германии Андреас Маурер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю, что занесён на страницу «Миротворец». На Украине вообще сильно реагируют на наши поездки. У меня уже невъездных, наверное, 12 или 15 лет и восемь лет срока. Они реагируют, они везут протестные заявки», – рассказал Маурер.

«По-моему, только из-за меня уже украинский посол Андрей Мельник был у главы МИД Германии Зигмара Габриэля много раз. Кстати, шестой раз из-за Донбасса Мельник к нему уже не поехал. Не знаю, с чем это связано: может, они признали, что мы на это имеем право», – отметил немецкий депутат.

По его словам, даже Петр Порошенко просил Ангелу Меркель наказать немецких депутатов за эти поездки, однако украинский президент явно ошибся страной.

«Это настолько абсурдно. Это, может быть, работает на Украине, где нет законодательства, где беззаконие, где есть какие-то «правые секторы» и всякие движения, когда политиков бросают в мусорные баки», – считает Маурер.

Кончилось это тем, что украинский посол так «достал» правительство Германии, что немцам пришлось его дипломатично поставить на место.

«Мне понравилось то, что Мельнику буквально два месяца назад правительство Германии открыто заявило, что «пожалуйста, вы можете протестовать, но не указывать, что нам делать с Маурером, так как он свободный гражданин. Поэтому, извините пожалуйста, делайте свою дипломатическую работу, но не вмешивайтесь в дела Германии». После этого заявления он стал потише», – рассказал Андреас Маурер.

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