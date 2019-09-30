Украина обзавелась собственным Пабло Эксобаром

30.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Фактор близкого к новой украинской власти олигарха Игоря Коломойского является одним из главных рисков для экономики страны.

Об этом в комментарии киевскому журналу «Новое время» заявил украинский финансовый аналитик Сергей Фурса, отвечая на вопрос о своем отношении к олигарху.

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«Фактор Коломойского является сейчас наибольшим риском для экономики Украины. Более того, ситуация напоминает теперь уже сериал Наркос, только в Украине есть не наркобарон, а олигарх. Это деструктивно для развития страны и может стать разрушительным для реформ и самих реформаторов. Более того, очевидные методы 1990‑х, которые используются для давления на НБУ и на Валерию Гонтареву, создают атмосферу страха и влияют на всех реформаторов и принимаемые ими решения», – сказал Фурса.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на днях миссия МВФ уехала из Киева, не сумев договориться о продлении кредитования Украины. Одной из причин называется усиления позиций Коломойского на Украине (см. «Мечты Коломойского о дефолте Украины начинают сбываться»).

Также сообщалось, что в офисе президента Украины прошло совещание с участием премьер-министра и Коломойского.