Украина оспорит полномочия российской делегации в ПАСЕ

14.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина решила вернуть свою делегацию в ПАСЕ после того, как ее попросили «партнеры», которым сложно бороться с Россией без представителей Киева.

Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил вице-премьер страны Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновник также подчеркнул, что украинская делегация возвращается в ПАСЕ, чтобы оспорить право участия в ней представителей России, часть из которых была выбрана в Крыму.

«Эта пауза была взята, политическая. Я так понимаю, что парламент принял нынешнее решение, руководствуясь рядом факторов. Первое, и я могу это подтвердить, наши партнеры, наши друзья просили Украину вернуться. Это страны, которые к нам дружественно настроены, они акцентировали, что им тяжело без нас бороться за наши же интересы.

Вторая причина в том, что появилось решение Венецианской комиссии, которая четко определила, на каких основаниях можно оспаривать полномочия российской делегации в части участия в ней людей так или иначе связанных с нелегально оккупированным Крымом. И украинская делегация теперь имеет инструмент, чтобы попробовать оспорить полномочия России», – заявил Кулеба.

Напомним, член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина прекращает свой демарш и возвращается в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Его коллега Владимир Арьев подчеркнул, что задачей представителей Киева будет поставить под сомнение полномочия делегации РФ.

В Москве украинских делегатов назвали «жертвами парламентского аборта».