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22.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Украина, Экономика, Энергетика
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Украина остается без российского и белорусского дизтоплива

Новости Украины

Украина в скором времени может столкнуться с дефицитом дизельного топлива.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, это произойдет из-за того, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии, который поставлял топливо на Украину, останавливает свою работу, а поставки из России сократились.

«Что мы имеем на сегодняшний день по дизтопливу? Например, в мае останавливается на ремонт Мозырский НПЗ. Кроме того, еще из России уменьшаются поставки. Мы с вами имеем проблемы с дизельпроводом по Украине. И, естественно, все говорят о том, что будет дефицит дизеля. Те, кто поставляет дизтопливо, они на сегодняшний день не хотят поставлять по этой цене, потому что понимают, что цена уже резко растет. Вот и «Укрзализниця» остается в долгах», – заявил Дорошенко.

Напомним, накануне в руководстве «Укрзализници» заявили, что поставщики отказались отгружать дизтопливо по договорам, из-за чего на предприятии осталось дизеля на несколько суток.

Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что входящая в состав ОДКБ союзная России Белоруссия продолжает поставлять дизельное топливо для воюющей на Донбассе украинской армии.

Также эксперты рассказали, что российское топливо продолжает идти на Украину, а также объяснили, каким образом оно может попадать в украинские танки.


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