Белоруссия поставила топливо Украине для наступления на Донбасс

05.04.2021, Донецк, Максим Карпенко

Новости Украины

Входящая в состав ОДКБ союзная России Белоруссия продолжает поставлять дизельное топливо для воюющей на Донбассе украинской армии.

Об этом в эфире интернет-канала «Grey Zone» заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Безсонова, недавно украинская армия получила крупную партию дизтоплива с территории соседней республики.

«Военные признаки есть. Это поставки ГСМ, кстати, из Белоруссии. Мы знаем, что, я об этом как-то говорил, о том, что буквально недели две-три назад из Белоруссии зашло 150 цистерн дизельного топлива, зимнего. Естественно, мы понимаем, что они ожидают середины весны, когда еще могут быть заморозки, использовать это топливо», – заявил Безсонов.

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко лишь на словах обещал разорвать связи со странами-соседями, не признавшими его победителем на президентских выборах.

На деле Минск продолжает торговать с Украиной.