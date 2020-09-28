Украина подставляется под ядерный удар

28.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Допуская американские военные самолеты на свою территорию, Украина рискует стать полигоном для нанесения ядерных ударов.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам бывшего чиновника, имитация нанесения ударов американскими бомбардировщиками по России с территории Украины влечет за собой риск адекватного ответа со стороны РФ.

«Вот эти полеты американских бомбардировщиков – новое явление. И не просто бомбардировщиков, а носителей ядерного оружия, это B-52. Вообще, в чем правы депутаты, допуск иностранных сил на территорию Украины, особенно носителей ядерного оружия, конечно, требует согласия Верховной рады Украины по Конституции. Насколько я знаю, этот вопрос не обсуждался, согласия Верховной рады не было получено.

Тем более вся пресса написала, и были заявления, в том числе западные, что американские бомбардировщики отрабатывали в учебном порядке возможность запуска ракет по территории России, по Крыму и так далее. А Россия ответила – у нас это вскользь прошло – полетами бомбардировщиков Ту-160, намного более мощных носителей ядерного оружия вдоль границ Украины и Белоруссии.

То есть мы потенциально превращаемся в возможный будущий театр военных действий. Это должно всех насторожить, тем более, что здесь как раз уместна тема «Будапештского меморандума». Там Россия, ведь, обязалась не предпринимать каких-то действий против Украины в связи с отказом Украины от ядерного оружия, и брала обязательства не применять ядерное оружие.

Но если Украина будет как-то на своей территории допускать иностранное ядерное оружие, то понятно, что эти требования все изменятся. И что особо для нас опасно, мы можем стать полем конфликта с применением ядерного оружия», – заявил Суслов.

Напомним, 4 сентября три американских стратегических бомбардировщика B-52H, не заходя в воздушное пространство России, полтора часа маневрировали над Геническом и Мелитополем.

Украинский военный и политический эксперт Юрий Дудкин подчеркнул, что американская авиация, свободно перемещаясь в украинском воздушном пространстве над мегаполисами и столицей, ставит под угрозу жизни украинцев.