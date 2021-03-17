Украина подвергла зверским штрафам шесть с лишним тысяч пенсионеров Донбасса

17.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинская власть уже наказала шесть тысяч пенсионеров Донбасса, которые пытались попасть на территорию страны через Россию.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека, бывшая крымчанка Людмила Денисова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Количество людей, которые пересекают линию разграничения, уменьшилось в пять раз, это данные пограничников. Кто чаще всего ходит, мы с вами прекрасно знаем, что девяносто процентов – это люди, которые живут на временно неподконтрольных территориях, они ходят через границу, чтобы получить медицинские, социальные и административные услуги.

Если мы или оккупант какими-то действиями не обеспечиваем их права свободного передвижения, то они находят другие пути, в том числе через российскую границу. Административный кодекс Украины утверждает, что это является нарушением. Нужно сказать, что по данным пограничников за это были наказаны 6432 пенсионера», – сказала она.

Отметим, речь идёт о пересечении границы между Россией и ЛДНР, которую Киев до сих пор считает своей. За это «преступление» нарушителям грозит штраф от трёх до тринадцати тысяч гривен.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что медицинские учреждения ДНР будут оказывать реабилитационную помощь перенесшим коронавирус жителям временно подконтрольных Киеву территорий Донбасса, а также других русскоязычных областей.