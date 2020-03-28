Украина погрузилась в экономическую депрессию и социальную дестабилизацию

28.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина встретила мировой экономический кризис падением ВВП, оттоком инвестиций, ростом долговой нагрузки, спадом промышленного производства.

Об этом пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сразу после окончания карантина внимание украинского общества будет приковано к вопросам социально-экономической состоятельности государства, в частности выживания в условиях мирового экономического кризиса, спровоцированного глобальным карантином», – говорится в статье.

При этом уточняется, что даже до распространения COVID-19 Украина не была экономически успешной или конкурентоспособной в мире. Так, в 2019 году производство промышленной продукции на Украине снизилось на 1,9%, а в январе 2020 нового года сокращение составило 5,1%.

«Отечественная промышленность до сих пор не смогла вернуться к уровню 2012 года: по итогам 2019-го индекс промышленной продукции был на 22,9% ниже. Наибольшие потери испытал машиностроительный сектор, в частности производство автотранспортных средств составило лишь 31,0% от уровня 2012 года, отрасли вагоностроения — 29,7, станкостроения — 68,2, металлургии — 70,8, продукции сельскохозяйственного машиностроения — 68,4%», – отмечается в публикации.

Кроме того, обращают внимание авторы, производственная и экспортная специализация страны подверглась очевидной деградации и теряет в показателях сложности: автомобилестроительная отрасль переориентировалась с выпуска транспортных средств на комплекты проводов для свечей зажигания, вагоностроение – с подвижного состава на колесные пары, сельскохозяйственное машиностроение – с тракторов на навесные механизмы.

«Украина погрузилась в экономическую депрессию с падением ВВП, оттоком инвестиций, ростом долговой нагрузки, спадом промышленного производства, экспорта и занятости, снижением реальных доходов домохозяйств.

Вместо создания новой перспективы развития, что можно начинать делать в условиях большей лояльности международных организаций, страну поставили под угрозу социальной дестабилизации, поскольку миллионы людей оказались за чертой бедности, которая усиливается почти полной остановкой экономической активности в условиях карантина, а предприниматели, работники и молодежь резко потеряли бизнес, рабочие места или места обучения», – резюмирует издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», экс-министр прогнозирует, что экономика страны не переживет карантин.

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