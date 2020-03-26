Экономика Украины не переживёт карантин – экс-министр

26.03.2020, Киев, Игорь Петров

Те меры, которые сейчас принимает правительство Украины для предотвращения дальнейшего распространения эпидемии коронавируса, будут иметь тяжелые экономические последствия для страны.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет очень тяжело. Вчера появились сообщения, что бюджет не выполняется по доходам на 35%. Это очень много, и ожидается дальнейшее падение бюджета. Поэтому пока неясно, и правительство не декларирует свою программу дополнительных доходов в части предусмотренных пенсий пенсионерам, которые получают до 5 тыс грн, о чем объявил президент.

Здесь и ряд других мероприятий, связанных с проведением карантинных мероприятий, здесь и уменьшение доходов бюджета от предоставляемых бизнесу льгот.

Как экономика может выдержать? Бюджет однозначно не выдержит. Если не будет дополнительных источников дохода – а их пока не видно – то не будет финансироваться значительная часть бюджета. В этом смысле экономика не выдержит.

С начала года у нас экспорт металла уже упал более чем на 20%. Сырьевая экономика в условиях кризиса страдает больше всего. Поэтому рассчитывать, что будут найдены источники развития экономики не приходится.

Мы запретили рабочим ездить на предприятия, остановлено движение городского транспорта, остановлены многие сферы экономической деятельности. Все это должно привести вовсе не к улучшению ситуации.

Думаю, уже через две недели мы увидим, что очень многие работники вообще не получат зарплаты, проблематична будет выплата пенсий в полном объеме. С жесткостью карантинных мероприятий наша власть явно перегибает», – резюмировал экс-министр.