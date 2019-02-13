13.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Ставя во главе украинской политики национализм, Киев возвращает страну в позапрошлый век и тормозит социально-экономическое развитие страны.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что происходит сейчас, называется позицией изоляционизма. Это XIX век, это архаика населения со всеми кричалками, лозунгами и призывами к чему угодно. Эпоха национальных государств – это XIX век, от конца XVII до начала XX, вот тогда возникали национальные государства, национализм был идеологией, и закончилось это крахом третьего рейха в середине XX века. Тогда национальные государства как идея закончились. Причем не просто как политическая, а как социально-экономическая. Тогда появился Союз угля и стали, который впоследствии перерос в ЕС, то есть мир начал глобализироваться, жить торговыми и политическими связями. А мы сейчас идем в абсолютно обратном направлении”, – сказал эксперт.

Он призвал Киев мириться с соседями, уточнив, что речь идет не только о России.

“Сюда можно добавить Венгрию, Польшу, мы еще только со Словакией не поругались. То у нас Белоруссия строит дороги, чтобы российские танки зашли на Украину. Пока будет продолжаться нагнетание истерии и конфликта между Украиной и всем остальным миром, ни о каком развитии экономики, ни о каком социально-экономическом подъеме мы, по определению, говорить не можем», – резюмировал Землянский.

Напомним, ранее эксперт Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика», украинский философ Сергей Дацюк заявил, что действующий президент Петр Порошенко идет по пути Гитлера.

Также бывший украинский актер и «военный эксперт» Сергей Арестович высказывал мнение, что идея президента Петра Порошенко о создании национального государства с одной «армией, мовой, вирой» является идиотизмом.