Юсин: Украина получает от России всё необходимое для войны в Донбассе

24.10.2021 23:50 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Россия вместо того, чтобы давно обрушить экономическими санкциями правящий режим в Киеве, ведущий карательную операцию против русских Донбасса, позволяет работать схемам, обеспечивающим Украину топливом для бронетехники и энергоносителями.

Об этом в эфире телеканала «TV Center» заявил российский политический обозреватель Максим Юсин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В наших отношениях с Украиной, я не могу понять одной вещи. Пером Дмитрия Медведева чётко выраженно отношение к нынешней украинской власти и президенту: отторжение, брезгливость, нежелание иметь с ними дело. Украина со своей стороны тоже крайне жёстко ведёт себя в последнее время в заявлениях и действиях. В то же время на каких-то направлениях, мы продолжаем помогать Украине в самых деликатных делах. Я не могу понять до сих пор, почему продолжаются осуществляться поставки солярки, раньше нашей, а сейчас через Белоруссию, но все равно нашей на Украину. На этой солярке ездят танки, которые в том числе способствуют обострению в Донбассе», – сказал он.

Юсин возмутился тем, что Россия готова продолжать продавать электроэнергию на Украину.

«Почему мы не откажемся от поставок электроэнергии на Украину? Сейчас украинцы гордо заявляют: «До первого ноября мы в стране-агрессоре не покупаем электроэнергию». Но мы прекрасно понимаем, что после первого ноября они скажут: «Мы готовы покупать». А мы будем продавать. До какого момента эта непонятная мне деликатность будет продолжаться?» – заключил Юсин.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что ситуация с углем на складах украинских электростанций уже не просто катастрофическая – речь идет о грядущих веерных отключениях.

Кроме того, раньше в Москве заявили, что Белоруссия и Россия могли бы добиться свержения Владимира Зеленского, если бы прекратили поставку на Украину горючего.