Украина получает ответку за «Мотор Сич». Китай признает Крым российским

15.03.2021, Москва, Ольга Козаченко

Новости Украины

Как и предсказывали аналитики, Украине аукнулось расторжение по требованию США сделки с китайскими инвесторами о продаже компании «Мотор Сич», производящей вертолетные двигатели.

Так, на прошлой неделе председатель совета директоров Пекинской экспортно-импортной торговой компании Чжао Кай возглавил делегацию китайских бизнесменов в Крым. По его словам, цель визита на полуостров – обсуждение партнерства в сфере торговли и туризма. В программе визита – посещение предприятий винодельческой отрасли и сельского хозяйства, а также курортных районов.

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По этому поводу официальный Киев заявил протест, который не остался без внимания Пекина.

«Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере», – заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, которого цитирует ТАСС.

Он добавил, что китайские предприятия «исторически поддерживают контакты с Крымом».

«Надеюсь, что заинтересованные стороны путем диалога и переговоров должным образом урегулируют соответствующие вопросы», – подчеркнул представитель МИД КНР.

Также отмечается, что, по данным Крымской таможни, Китай в 2020 году стал одним из крупнейших партнеров Крыма в плане импорта наряду с Турцией, Италией и Сербией. Власти республики сообщали, что крымский производитель чая отправил пробную партию товара в Китай на одну из популярных электронных торговых площадок и продал ее за два часа. В течение года продолжаются поставки крымского мороженого. Также в первом полугодии 2020 года в 13,5 раза увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции из Крыма в КНР.

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