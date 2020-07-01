Украина получила «клейноды власти» от гитлеровцев

01.07.2020, Москва, Владимир Гладков

В 1992 году первому украинскому правительству гитлеровские коллаборационисты торжественно передали свои символы власти, установив таким образом преемственность Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 1942 году некий Воскобойник, один из их деятелей (гитлеровских коллаборантов на Украине – ред.) написал праздничное подобострастное поздравление Адольфу Гитлеру, где вот наш вождь, новая история украинского народа начинается с вас, великий фюрер.

Почему я вспомнил эту фамилию? В 1992-м этот самый Воскобойник приехал в делегации, которая торжественно под камеры вручала клейноды – символы власти – президенту Украины Леониду Кравчуку, передавая свою преемственность вот от какой власти, от каких людей нынешняя постсоветская Украина ведёт эту самую преемственность», – заявил Корнилов.

Далее в студии показали соответствующий сюжет.

«Пан президент, передаю вам в руки этот исторический документ и желаю всему народу Украины, чтобы он как суверен своего государства, как источник её власти стоял на страже независимости, и чтобы не было потребности, чтобы президент или правительство Украины были вынуждены функционировать в изгнании», – говорил Воскобойник в 1992 году.

«То есть вы поняли, от кого сейчас передана власть? – прокомментировал Корнилов. – Но мы этого тогда не знали».

«То есть идеолог нацистский передаёт идеологу коммунистическому», – отметил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв.

«Он (Кравчук – ред.) уже к тому времени переметнулся. Теперь-то он рассказывает, что когда был ребёнком, носил передачки бандеровцами и ещё видел в поезде встречу во Львове Сталина и Гитлера, у него там всё смешалось», – добавил политолог.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в МИД РФ, комментируя заявление Кравчука о тайной встрече Сталина и Гитлера во Львове в 1939 году, выразили обеспокоенность относительно состояния рассудка первого президента Украины.