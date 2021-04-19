Украина получила от России гибридную пощечину и потеряла лицо

19.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Решение России закрыть на полгода для иностранных военных кораблей и государственных судов проход через Керченский пролив становится болезненным ударом для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«Военные корабли Украины оказались в ловушке, и единственный доступный Киеву способ дать отпор – это выразить протест, к которому Москва осталась глуха. Украина получила жесткую пощечину со стороны России и потеряла лицо», – цитирует издание китайский портал Sina.

При этом оценки российских экспертов этой ситуации менее эмоциональны, но более аргументированы.

«Азовские морские порты Мариуполь и Бердянск – одни из самых объемных по перевалке грузов после Одессы, – говорит военный эксперт полковник Шамиль Гареев. – Теперь же, когда будет значительно ограничен проход судов через Керченский пролив, они не получат грузы и не смогут работать в прежнем режиме. Это пример того, как ведется так называемая гибридная война».

«Азовское море – это внутренний водоем, на который распространяется юрисдикция Москвы и Киева. Но проход туда возможен только через территориальные воды России. И Москва вправе решать, как тут поступать. Тем более что в Донбассе обострился военный конфликт, и, конечно, иностранное присутствие в этой акватории нежелательно», – считает военный эксперт Владимир Попов.

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