Украина потеряла для Запада ценность как «таран против России»

09.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Военный кризис на российско-украинской границе показал всему миру, что использовать «незалежную» против России больше не получится – Москва больше не боится, и в случае возникновения новых проблем готова на самые решительные меры.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военный кризис на Украине, который закончился месяц назад, его эхо будет ещё очень долгим. Этот кризис сделал три вещи, например, он обесценил политическую карту Украины, козырь «Украина» обесценился, потому что до этого нас регулярно этим козырем били.

Когда где-то что-то начинается, нас надо спровоцировать, Украина немножечко ведёт атаку, мы немножечко отвечаем, тут же включается вся дипломатическая рать: «Россия такая, усилим санкции», и нас обратно загоняют пинками за черту, при этом – навешав очередные флажки и ограничения», – сказал он.

Также эксперт отметил, что Украина уже не является для Запада «тараном против России».

«Сейчас произошла другая вещь – как только начали опять повторять розыгрыш этого козыря, Россия сказала: «Ну, хорошо, давайте, значит, мы идём до конца. Поскольку мы знаем, что будет дальше, вы нас опять под санкции и так далее, значит мы от вашей Украины, как только она дёргается, не оставляем ничего». И все… затихли, после этого была тишина, потом даже начали организовывать военные учения, только они на эти учения за месяц смогли кое-как собрать 40 тысяч, а мы за две недели 150 тысяч. Всем всё стало ясно, оказалось, что Украина как политический козырь против России уже не играет», – заключил Шурыгин.

Напомним, ранее в Израиле заявили, что Российская Федерация доказала, что ни одна страна в мире не может так оперативно перебросить большое количество войск на расстояние в несколько тысяч километров.