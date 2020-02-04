Украина потеряла поддержку Европы – Гончаренко

04.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ было провалом для Украины, которая лишилась поддержки на европейском континенте.

Об этом в эфире 5 канала заявил член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, украинской делегации, нам удалось добавить слова про Крым в эту резолюцию, удалось добавить упоминание про «минский процесс» и что Россия не выполняет его и является стороной, но в целом нужно называть вещи своим именами: Украина в большой степени потеряла поддержку в Европе. Отношение изменилось.

В этом виноваты много факторов, но в том числе сама Украина. И в том числе внешняя политика, которую сейчас проводит власть Зеленского. Потому что, если вы так хотите договориться с Россией, то почему кто-то другой будет как-то иначе относиться, больше заботиться об Украине, чем сама Украина. Этого точно не будет», – заявил Гончаренко.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Украина прекращает свой демарш и возвращается в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Также депутат Верховной рады Владимир Арьев заявил, что ситуация в ПАСЕ кардинально изменилась, делегация Украины теперь не может добиться введения новых санкций против России.