Украина придумала жесткий ответ на задержание своих моряков

05.12.2018

Командующий ВМС Украины в 2014-2016 годах Сергей Гайдук предлагает поднять на всех флагштоках Украины военно-морские флаги в знак поддержки экипажей трех плавсредств ВМСУ, задержанных после провокации в Керченском проливе.

Об этом он заявил в эфире новостного канала UATV, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Мы проводим акцию в поддержку украинских моряков путем поднятия военно-морских флагов на флагштоках всех административных единиц Украины. Они не будут спущены до того момента, пока не будут освобождены военные моряки», – сказал Сергей Гайдук.

По его словам, параллельно будет проводиться акция «Письмо в Лефортово».

«Наши девочки-журналистки проводят такую акцию Мы должны не обделить вниманием наших ребят, которые содержатся как криминальные элементы, вместо того, чтобы содержаться как военно-пленные. Нужно постоянно напоминать власти, что общество помнит о них, переживает за них и контролирует ситуацию. Оно не даст власти заболтать ситуацию разговорами о пропаже спичек в магазинах и забыть о наших ребятах», – отметил экс-командующий ВМСУ.

Он также заявил, что Украина не должна забывать и «о наших крымских диверсантах».

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.