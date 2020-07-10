10.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина, Экономика
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Украина признала, что крымское население обеспечено водой


В Киеве признали, что Крым обеспечен питьевой водой, которой достаточно для нужд населения полуострова.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Данилова, дефицит воды есть только у промышленности.

«Крымское население обеспечено водой. Никаких проблем с водой для крымского населения действительно не существует. Там воды в достаточном количестве для того, чтобы население ей пользовалось. То, что там нет воды для промышленности, – это уже другой вопрос. Позиция довольно простая: когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина, там обязательно будет украинская вода», – заявил Данилов.

Ранее «ПолитНавигатор» писал о том, что прошедшие на полуострове ливни значительно улучшили ситуацию с водоснабжением.


Кроме того, обеспечить водой самый проблемный район полуострова – Симферопольский – помог ввод в эксплуатацию нового водовода, который позволит разгрузить Партизанское водохранилище, питающее столицу.

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