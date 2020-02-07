Украина продаст русские земли Западу – верхушка в Киеве уже на всё согласна

07.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Баталии в Верховной раде из-за попыток Владимира Зеленского протолкнуть закон о продаже чернозёмов западным корпорациям – шоу на публику. Киевская верхушка уже готова на сдачу земли, главного актива, оставшегося у Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока Украина под внешним управлением, не имеет значения, кто в составе правительства. Кто-то готов бросить перчатку? Сомневаюсь. Даже сегодняшнее заседание: всё это подогревалось-подогревалось, потом пик противостояния – вплоть до драк, и вечером смотрю – Тимошенко как живая стоит в президиуме, заседание в рабочем режиме. Чё ты там стоишь? Если вы блокируете и не даёте возможности, тогда парламент не должен работать! А если парламент работает и принимает поправки, я делаю вывод: значит, договорились», – заявил Килинкаров.

По его мнению, имитирующие протесты фракции получат хлебные должности в правительстве в обмен на снятие блокады работы Рады.

«Я вижу, что на сегодняшний день в отношении продажи земли они уже договорились и неслучайно перенесли отчёт правительства с 4 на 14 число… Я не исключаю, что даже в рамках переформатирования правительства кому-то где-то что-то достанется…Иначе они бы не допустили сегодня работы парламента», – добавил экс-депутат.

Украинский телеграм-канал «Легитимный», который связывают с одной из групп влияния в офисе Зеленского, сообщил подробности о торгах по вопросу продажи земли:

«Цены за 1 голос выросли от 100.000$ и до 500.000$. Главы фракции ОПЗЖ, Голос просят себе кресла в правительстве, в регионах и в силовых ведомствах», – утверждается в публикации.

Военкор Дмитрий Стешин на страницах «Комсомольской правды» напоминает, что, фактически, киевская верхушка санкционирует продажу исторических русских земель.

«Это, по сути, земля еще Киевской Руси, собранная русскими князьями, а потом приращенная русскими царями и советскими генсеками. Никто Украине больше таких территориальных подарков не сделает. Продать-то можно. А что потом?» – отмечает автор.