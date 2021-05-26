Украина проигралась и обречена выбирать хозяина – киевский эксперт

Украина проигралась и обречена выбирать хозяина – киевский экспертНовости Украины
Обнищавшая и ослабевшая за прошедшие несколько десятилетий Украина больше не может позволить себе быть полноценным «многовекторным» игроком на мировой арене, теперь её единственный удел – стать сателлитом какого-либо сильного государства.
Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Николай Капитоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что Кучма мог себе позволить многовекторную политику, прежде всего потому, что доля Украины в мировой экономике была в полтора раза выше, чем на сегодняшний день. Мы превратились в малое государство.
Иногда у меня такие ассоциации: Украина напоминает игрока в покер, у которого когда-то было много фишек, и он мог разыгрывать разные руки, в зависимости от того, что ему приходит, участвовать в различных комбинациях, а когда фишек стало совсем мало, ему остаётся только поставить их все, увидев хорошую карту.
В нашем случае – это найти какого-то единственного и самого перспективного союзника, и превратиться в его сателлита. Это плохая ситуация», – сказал Капитоненко.
Напомним, ранее в Москве заявили, что страны НАТО на Украине строят военно-морские базы и используют ее территорию как полигон для отработки ударов по России.
Также в Израиле заявили, что размещая свои базы на территории Украины, США и НАТО безжалостно подставляют свой сателлит под главный удар, в случае даже одной угрозы полномасштабного конфликта с РФ.
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