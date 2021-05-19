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19.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, майдан, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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В Киеве признали – майдан ускорил деградацию Украины

Новости УкраиныПосле госпереворота 2014 года и перехода под управление Запада украинское государство начало резко деградировать....

После госпереворота 2014 года и перехода под управление Запада украинское государство начало резко деградировать.

Об этом в эфире канала «Наш» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что точкой перелома стал конец 2013 – начало 2014 года, когда Украина вышла из зоны геополитического влияния Российской Федерации и перешла в зону геополитического влияния Запада. После этого деградация Украины резко ускорилась.

Тот выбор, о котором говорят коллеги: «Мы хотим вступить в НАТО»… Я, кстати, не понимаю, зачем мы туда хотим. Но после этого поворота ситуация начала достаточно быстро ухудшаться, к сожалению», – сказал Суслов.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что имплементация закона о рынке земли приведет к дальнейшей «феодализации» жизни на селе, гражданским конфликтам фермеров и латифундистов и превратит значительные площади в «лунный пейзаж», поскольку плодородную почву будут просто вывозить.

Также Украина не способна привлечь достаточно средств для разработки современного и эффективного оружия – западные «партнёры» денег не дадут, а от предприятий «Укроборонпрома» остались голые стены.


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