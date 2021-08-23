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23.08.2021 09:56 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Украина
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Украина пытается привязать к «Крымской платформе» Абхазию и Южную Осетию

Новости УкраиныУчастие представителей Грузии в «Крымской платформе» якобы должно привлечь внимание международной общественности к Абхазии...

Участие представителей Грузии в «Крымской платформе» якобы должно привлечь внимание международной общественности к Абхазии и Южной Осетии.

Об этом в ходе совместного брифинга с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В условиях усиленного давления со стороны Российской Федерации мы всегда чувствовали поддержку Грузии, которая является особо ценной при запуске Украиной нового формата международного противодействия агрессору – «Крымской платформы», – сказал премьер Украины.

«Уверен, что участие Грузии в саммите «Крымская платформа», позволит обратить внимание международного сообщества к необходимости дальнейших консолидированных усилий для деоккупации суверенных территорий Грузии: Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», – отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что распиаренная «Крымская платформа» грозит обернуться селфи-вечеринкой, где не будет принято никаких решений, кроме совместных фото.

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