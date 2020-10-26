26.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Выборы, Политика, Украина
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Украина снова раскалывается на Восток и Запад – СМИ


Прошедшие в минувшее воскресенье украинские региональные выборы показали, что попытка президента Владимира Зеленского создать объединительную для всех регионов силу провалилась.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят «Известия», оценивая итоги выборов.

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«Так или иначе, местные выборы на Украине показали: попытка Владимира Зеленского создать объединительную для запада и востока страны политическую силу – партию «Слуга народа» – провалилась. Поверивший в нового президента избиратель разочаровался и вернулся к прежним позициям. В западных областях победу праздновали проевропейские партии, в восточных – оппозиционные, тяготеющие к восстановлению отношений с Россией», – пишет издание.

При этом, как сообщал «ПолитНавигатор», депутат ВР прошлых созывов Олег Царев, давая оценку минувшим выборам, считает, что Украина фрагментируется и отдаляется от Росси.

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