Украина собирается найти русскую ракету, якобы сбившую самолет в Иране

09.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

В Иран из Киева отправляются специалисты, которые примут участие в расследовании причин катастрофа украинского пассажирского самолета.

Об этом украинскому пропагандистскому ресурсу Цензор.нет заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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«Сегодня ночью, согласно решению президента Украины Владимира Зеленского государственная комиссия по расследованию катастрофы «Боинга». В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО – международной организации гражданской авиации», – сказал Данилов.

«Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных:

– поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор» так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет;

– столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;

– разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

– взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

В составе комиссии включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малайзийский «Боинг» МН-17 17 июля 2014 года в воздушном пространстве Украины, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты «Бук», которая сбила малайзийский самолет. Как известно, наши эксперты показали высокий уровень профессионализма в этом деле», – заявил чиновник.

По его словам, украинская комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы и «намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК «Тор» согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете».

«Мы используем все наработки по расследованию атаки на «Боинг» МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране. На данный момент мы проводим эффективные дипломатические переговоры с иранской стороной, есть все основания надеяться на сотрудничество по всем вопросам, включая участие нашей комиссии в расшифровке «черных ящиков» нашего самолета. Расследование гибели украинских граждан находится на личном контроле президента Украины, обо всех данных, которые возможно опубликовать, мы будем немедленно информировать украинское общество и СМИ», – заявил Данилов.

Напомним, что 8 января практически сразу после взлета из аэропорта Тегерана потерпел крушение самолет «Боинг-737» компании «Международные авиалинии Украины».

За несколько часов до этого Иран нанес ракетный удар по американским базам в Ираке, отомстив тем самым за гибель своего генерала Касема Сулеймани.