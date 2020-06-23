23.06.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Пропаганда, Украина
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Украина собралась «прирасти территориями» на референдуме


Украинская власть продолжает фонтанировать утопическими обещаниями и намерена увеличить территорию своей страны.

Об этом в своем блоге на сайте «Комсомольской правды» пишет журналист Александр Болгов.

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Он обращает внимание, что спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире одного из ток-шоу заявил, что принятый парламентом в первом чтении закон о референдуме будет проводиться для прироста Украины другими территориями.

«Вот за чей счет Украина собирается прирастать? Может, с ней согласны поделиться своими территориями Румыния или Венгрия. Или население Польши собирается вместе со своей землей переменить статус своих территорий и перейти в страну, из которой к польским панам рвутся десанты батраков на подработку. Или речь идет о Белоруссии, а то и России? Простите, но это просто настолько смешно, что уже никак не воспринимается», – удивляется журналист.

По его мнению, даже дельфинов не соблазнить переходом в украинское гражданство, поскольку они обладают каким-то разумом и способны решать простые логические задачи.

«Нет, конечно, интересующиеся Украиной знают, что в ходе второго этапа медицинской реформы имени «доктора смерть» Супрун по всей территории Незалежной ликвидируют психушки, а больных из этих лечебниц выпускают на волю. Но, кажется, главную психушку, откуда раздаются такие голоса и принимаются подобные законы, ответственные за медреформу лица все же пропустили», – иронизирует Болгов.


Как сообщал «ПолитНавигатор», в Раде пообещали сделать из «украинской» Кубани вторую Кубу.

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