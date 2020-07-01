01.07.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Крым, Политика, Россия, Транспорт, Украина
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Крымский мост ведет к упадку украинских портов – Бабин


В Киеве признают, что запуск грузовых поездов по Крымскому мосту улучшает логистику на полуострове.

Об этом в интервью киевскому таблоиду «Обозреватель» заявил бывший «представитель» президента Украины в несуществующей АРК Борис Бабин, отвечая на вопрос, как он оценивает запуск грузовых перевозок по Крымскому мосту.

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«Экономически это действительно может в определенной степени упростить для россиян перевозки в Крым отдельных видов грузов. Это, конечно, не повлияет на ценовую политику на полуострове, так как железная дорога не электрифицирована. Для того чтобы довезти это все в Симферополь, Севастополь, все равно надо тратить топливо, менять локомотивы. То есть здесь логистика в определенной степени улучшается, но на экономику принципиально не повлияет», – сказал экс-чиновник.

По его словам, проблемы ожидают украинские порты.

«Потому что сегодня не имеет практического смысла заводить судна, когда вы можете спокойно разгружаться в российских, а не в украинских портах, чтобы не создавать риски для судоходства – в Новороссийске, Ейске или в Анапе. Поэтому будет еще больший упадок в украинских портах», – прогнозирует Бабин, словом «украинские» характеризуя порты Крыма.

Также он убежден, что в России «политически и в дальнейшем будут раскручивать фактор установления фонового экономического контроля над полуостровом».


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