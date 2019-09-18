18.09.2019
 
economics, Венгрия, Израиль, Общество, Политика, Польша, Россия, Украина, финансы
Просмотров:

Украина спешит урвать свой кусок от мировой «конкуренции геноцидов» – эксперт

Поддержка Украиной петиции к немецкому Бундестагу о признании «голодомора» геноцидом украинцев, равно как и раздувание данной темы в целом, является следствием мирового тренда «стран-жертв», пытающихся, таким образом, получить для себя политическую и экономическую выгоду.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил киевский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это сейчас политика такая. Недавно в Лос-Анджелесе вышла книга, называется «В поисках утраченного геноцида».

Все страны-жертвы ищут свои геноциды: Венгрия – коммунистический геноцид, Поляки – коммунистический и нацистский геноцид, Израиль – понятна история с Холокостом.

Почему это выгодно? Во-первых, жертва. Во-вторых, компенсации. И, в-третьих, какие-то индульгенции за свои исторические грехи, которые были у Венгров, воевавших на стороне стран оси – Германии, Японии и Италии.

У поляков и Украины есть свои.

Вот в чем проблема сегодня, и она будет нарастать, потому что сегодня идет какая-то конкуренция геноцидов.

Вот поляки, свои финансовые претензии предъявили уже Германии, к Российской Федерации, прибалтам и так далее», – пояснил Карасев.

Напомним, ранее редактор немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский заявлял, что спекуляции президента Украины Владимира Зеленского на трагедии Холокоста во время совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху траурной церемонии в Бабьем Яру – очередная попытка Киева продать подороже миру такое украинское изобретение для русофобских манипуляций, как «голодомор».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть