Украина спешит урвать свой кусок от мировой «конкуренции геноцидов» – эксперт

18.09.2019

Поддержка Украиной петиции к немецкому Бундестагу о признании «голодомора» геноцидом украинцев, равно как и раздувание данной темы в целом, является следствием мирового тренда «стран-жертв», пытающихся, таким образом, получить для себя политическую и экономическую выгоду.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил киевский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это сейчас политика такая. Недавно в Лос-Анджелесе вышла книга, называется «В поисках утраченного геноцида».

Все страны-жертвы ищут свои геноциды: Венгрия – коммунистический геноцид, Поляки – коммунистический и нацистский геноцид, Израиль – понятна история с Холокостом.

Почему это выгодно? Во-первых, жертва. Во-вторых, компенсации. И, в-третьих, какие-то индульгенции за свои исторические грехи, которые были у Венгров, воевавших на стороне стран оси – Германии, Японии и Италии.

У поляков и Украины есть свои.

Вот в чем проблема сегодня, и она будет нарастать, потому что сегодня идет какая-то конкуренция геноцидов.

Вот поляки, свои финансовые претензии предъявили уже Германии, к Российской Федерации, прибалтам и так далее», – пояснил Карасев.

Напомним, ранее редактор немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский заявлял, что спекуляции президента Украины Владимира Зеленского на трагедии Холокоста во время совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху траурной церемонии в Бабьем Яру – очередная попытка Киева продать подороже миру такое украинское изобретение для русофобских манипуляций, как «голодомор».