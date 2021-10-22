Украина стала прямой угрозой для России – Корнилов

Украина, которая вскоре может получить британские ракеты, становится реальной военной угрозой для России.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я часто не согласен с моими российскими коллегами о том, что они заявляют: «Не ждите, украинцы, никто вас в НАТО не примет». Хорошо, что в который раз Владимир Путин говорит, что нельзя недооценивать эту угрозу. Перспектива ракет, направленных на Россию где-то из-под Харькова, существует.

Куда летит Зеленский на следующей неделе? В Великобританию, якобы летит на экологическую конференцию, но мы помним тот классический анекдот о бандеровце, который выступал за экологию: «Берегите деревья, а то потом негде будет москалей вешать».

Примерно так выглядит визит Зеленского в Лондон, зачем едет? Договариваться с англичанами о поставке ракет на территорию Украины», – заключил Корнилов.