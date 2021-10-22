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22.10.2021 18:32 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Украина стала прямой угрозой для России – Корнилов

Новости УкраиныУкраина, которая вскоре может получить британские ракеты, становится реальной военной угрозой для России. Об...

Украина, которая вскоре может получить британские ракеты, становится реальной военной угрозой для России.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я часто не согласен с моими российскими коллегами о том, что они заявляют: «Не ждите, украинцы, никто вас в НАТО не примет». Хорошо, что в который раз Владимир Путин говорит, что нельзя недооценивать эту угрозу. Перспектива ракет, направленных на Россию где-то из-под Харькова, существует.

Куда летит Зеленский на следующей неделе? В Великобританию, якобы летит на экологическую конференцию, но мы помним тот классический анекдот о бандеровце, который выступал за экологию: «Берегите деревья, а то потом негде будет москалей вешать».

Примерно так выглядит визит Зеленского в Лондон, зачем едет? Договариваться с англичанами о поставке ракет на территорию Украины», – заключил Корнилов.

Напомним, ранее в Москве заявили, что ядерные учения НАТО Steadfast Noon на юге Европы, в которых задействованы 14 стран альянса, в том числе неядерных, нарушают договор о нераспространении ядерного оружия.

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