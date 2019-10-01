Украина включила заднюю и согласилась на «формулу Штайнмайера»

01.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Киев дал устное согласие на подписание плана Штайнмайера, предусматривающего алгоритм предоставления Донбассу особого статуса.

Об этом «Известиям» заявили близкие к переговорному процессу дипломатические собеседники.

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По словам источников, Киев выразил устное согласие «положить формулу на бумагу в ближайшее время», после чего должна будет пройти встреча в «нормандском формате» лидеров России, Франции, Германии и Украины в Париже.

«Никаких переговоров в «нормандском формате» быть не может, пока Киев не подпишет «формулу Штайнмайера». Это было и осталось главным условием, – сказал собеседник издания. – При этом Украина устно подтвердила свои обязательства в этом плане. Более того, там готовы неукоснительно следовать Минским соглашениям, в том числе и в вопросе особого статуса Донбасса. Все эти устные заверения вселяют сдержанный оптимизм на скорое урегулирование затяжного вопроса. Москва это может только приветствовать».

Еще один источник говорит, что как только данное условие выполнят, саммит «нормандской четверки» будет организован достаточно быстро.

Как сообщал «ПолитНавигатор», генерал СБУ заявил, что «формула Штайнмайера» затянет удавку на Украине.

Кроме того, в Киеве рассказали, что экс-президент Леонид Кучма сорвал подписание согласованного варианта «формулы Штайнмайера».