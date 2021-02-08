Украина вводит суд Линча над своими гражданами – Соловьев

08.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Применяя санкции против своих граждан, киевский режим создаёт второе параллельное правосудие без судов и расследований и фактически вводит суд Линча.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь этот политический стендап (на Украине – прим. ред.) ради того, чтобы прикрыть абсолютное беззаконие. При этом, что меня удивляет – количество, казалось бы, здравых людей на Украине, несущих полную чушь.

Нужно быть дегенератами, чтобы не понимать простую вещь: если вы можете ввести санкции против гражданина собственной страны – значит, вы создаёте второе параллельное правосудие, где нет судов, расследований, нет ничего. Де-факто вы создаёте суд Линча, этим самым вы уничтожаете свою государственность как таковую.

Когда Зеленский неспособен это понять, возникает вопрос к его преподавателям юриспруденции: неужели они не объяснили ему базовых понятий?» – сказал Соловьев.

Напомним, ранее на Украине в нарушение всех законов, включая и принятые уже после майдана, без решения суда, одним лишь президентским указом, из эфира были вышвырнуты три ведущих информационных телеканала страны: «112 Украина», «Zik» и «NewsOne».