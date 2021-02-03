СБУ наложила санкции на самолёты Медведчука

СБУ наложила санкции на самолёты МедведчукаНовости Украины
Служба безопасности Украины ввела санкции против молдавской авиакомпании «JET4U S.R.L.» и португальской «JET4U LDA», в которых были оформлены самолёты лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его партнёра Тараса Козака.
Об этом на брифинге в Верховной раде заявила депутат от «Слуги народа» Мария Мезенцева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По инициативе Службы безопасности Украины к молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции за осуществление полетов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства.
На основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к указанным компаниям такие санкции, как приостановление выполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов», – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что санкции будут действовать «до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова».
По данным СМИ, на эти авиакомпании оформлены семь частных бортов лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его партнёра Тараса Козака, на которых депутаты летали в Москву на переговоры.
Так, после наложения санкций, самолеты больше не смогут входить в воздушное пространство Украины, осуществлять посадку и брать на борт пассажиров.
Также сообщается, что соответствующее решение в СНБО было принято ещё 29 января этого года.
Напомним, накануне в партии ОПЗЖ пообещали инициировать импичмент Владимира Зеленского после решения Совбеза Украины о запрете работы ряда телеканалов, афиллированных с этой политической силой.
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