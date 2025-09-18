Украина выдала США подельника Яроша – ему угрожает пожизненный срок

Михаил Рябов.  
18.09.2025 09:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1975
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Происшествия, США, Украина


Американец Крейг Лэнг, один из медийно раскрученных иностранцев, воевавших против России на Украине в рядах «Правого сектора» (запрещен в РФ), был экстрадирован на родину и теперь рискует получить пожизненный срок в США за участие в убийстве.

Об этом пишет британская газета The Telegraph, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американец Крейг Лэнг, один из медийно раскрученных иностранцев, воевавших против России на Украине в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Издание уточняет, что Лэнг прилетел на Украину в 2014 году, когда формировались первые отряды карателей, которых вскоре бросят на подавление Русской весны – у Киева тогда был дефицит людей, имевших боевой опыт, и пришлось привлекать иностранцев.

У Лэнга в то время были проблемы с работой в США – его со скандалом уволили из армии после попытке убить бывшую жену после развода, поэтому он и полетел на Украину.

«На звонок откликнулись около 40 американцев, Лэнг был одним из них. Он присоединился к «Правому сектору» во главе с Дмитрием Ярошем, мечтой которого было построение этнически чистой Украины… интервью Лэнга американским СМИ превратили его в пример для украинцев и других американцев, желающих присоединиться к борьбе», – пишет «Телеграф».

Однако после того, как на Донбассе установилось вялотекущие «безальтернативные» Минские соглашения, американец решил покинуть Украину:

«После двух лет жизни на Украине Лэнгу стало скучно. Бои утихли. Он объединился с Алексом Цвифельхофером, ещё одним американским дезертиром, примкнувшим к «Правому сектору».

Пару лет они замышляли, но так и не смогли провернуть военные аферы в Африке и Венесуэле.

В итоге в 2018 году Лэнг с подельником дали объявление в США о продаже партии оружия, а когда покупатели – семейная пара – прибыли к месту сделки, их расстреляли в парке на побережье Мексиканского залива.

Лэнгу удалось сбежать по поддельным документам обратно на Украину, однако США недавно добились его депортации.

«Лэнгу и Цвифельхоферу грозит пожизненное заключение, поскольку они также признаны виновными в преступлениях, связанных с огнестрельным оружием, грабеже и нарушении Закона о нейтралитете», – пишет газета.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить