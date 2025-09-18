Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американец Крейг Лэнг, один из медийно раскрученных иностранцев, воевавших против России на Украине в рядах «Правого сектора» (запрещен в РФ), был экстрадирован на родину и теперь рискует получить пожизненный срок в США за участие в убийстве.

Об этом пишет британская газета The Telegraph, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Издание уточняет, что Лэнг прилетел на Украину в 2014 году, когда формировались первые отряды карателей, которых вскоре бросят на подавление Русской весны – у Киева тогда был дефицит людей, имевших боевой опыт, и пришлось привлекать иностранцев.

У Лэнга в то время были проблемы с работой в США – его со скандалом уволили из армии после попытке убить бывшую жену после развода, поэтому он и полетел на Украину.

«На звонок откликнулись около 40 американцев, Лэнг был одним из них. Он присоединился к «Правому сектору» во главе с Дмитрием Ярошем, мечтой которого было построение этнически чистой Украины… интервью Лэнга американским СМИ превратили его в пример для украинцев и других американцев, желающих присоединиться к борьбе», – пишет «Телеграф».

Однако после того, как на Донбассе установилось вялотекущие «безальтернативные» Минские соглашения, американец решил покинуть Украину:

«После двух лет жизни на Украине Лэнгу стало скучно. Бои утихли. Он объединился с Алексом Цвифельхофером, ещё одним американским дезертиром, примкнувшим к «Правому сектору».

Пару лет они замышляли, но так и не смогли провернуть военные аферы в Африке и Венесуэле.

В итоге в 2018 году Лэнг с подельником дали объявление в США о продаже партии оружия, а когда покупатели – семейная пара – прибыли к месту сделки, их расстреляли в парке на побережье Мексиканского залива.

Лэнгу удалось сбежать по поддельным документам обратно на Украину, однако США недавно добились его депортации.