Украинцам недостаёт вдумчивости – Шнуров

01.07.2020, Москва, Максим Карпенко

В России невозможен сценарий, когда на должность президента страны придет шоумен.

Об этом в эфире телеканала RTVi заявил его новый генеральный продюсер, артист Сергей Шнуров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Шнуров подчеркнул, что он не готов повторить судьбу украинского президента Владимира Зеленского и перейти из шоу-бизнеса к руководству государством.

«Я думаю, что у Зеленского чувство юмора просто настолько развито, оно настолько сильнее моего, что он с этим чувством так и пошел на этот пост. Вот, если я начну шутить бесконечно, я, конечно, пойду в президенты», – заявил Шнуров.

Он также подчеркнул, что российское общество не воспримет подобного руководителя.

«Если говорить серьезно, то это, конечно, не выбор России. Мне кажется, что у нас люди не то, чтобы более консервативны… они вдумчивые, опасливые, не такие, как в Украине. Украинцы готовы на эксперименты. Они, конечно, могут закончиться трагично, но они готовы. Мы уже наэксперементировались. И в прошлом веке, и в позапрошлом тоже экспериментов хватало», – рассуждает артист.

Как сообщал «ПолитНавигатор», музыкант Сергей Шнуров недавно стал членом санкт-петербургского отделения Партии роста, которая считается контролируемой псевдолиберальным проектом для распыления протестных голосов. Политолог Илья Гращенков посчитал, что это решение вряд ли сможет улучшить позиции партии на предстоящих выборах.

Не так давно певица Юлия Чичерина, известная поддержкой ополчения Донбасса, назвала Шнурова «ссыкливым частушечником» за его недавнее признание в эфире ТВ о боязни выступать в ЛДНР.