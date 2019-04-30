Украинцам сегодня Россия кажется царством свободы и добра

30.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Победивший на выборах президента Украины комик Владимир Зеленский, позволивший себе хамское заявление в ответ на вежливое выступление российского лидера Владимира Путина, подтвердил, что, получив власть, любой украинский политик, несмотря на национальность, превращается в кучу дерьма.

Об этом на своей странице в Facebook глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, материал которой «Зеленое яблочко в куче дерьма» редакция «ПолитНавигатора» предлагает вниманию читателей.

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Как же я рада опусу Зеленского, которым он разродился в интернете! Весь набор русофобских штампов и и хвастливых деклараций : «Мы – гордые вольные козаки, а вы тупые трусливые рабы!». В ответ на жесткое, но вежливое и конкретное выступление Путина – хамское и вызывающее заявление с пустыми ярлыками и лживыми обвинениями.

Я не буду писать о тысячах политзаключенных, которые сидят и за посты в соцсетях, и как гражданин России Мефедов – за участие в автопробеге против Евромайдана ( только это обвинение и осталось в конце пятилетнего заключения Мефедова).

Можно не писать о том, что в «несвободной России» редакторы оппозиционных СМИ «Эхо Москвы» и «Дождь» участвуют во всех правительственных заседаниях и мероприятиях по информационной политике, а главред «РИА-новости Украина» второй год сидит в украинской тюрьме. Другой главред оппозиционной «Страны уа» смог скрыться в Европе и получить там статус беженца, а известный журналист Скачко после обысков и вызова в суд, был вынужден скрыться в России. Фамилии Муравицкого, Волкова, Коцабы, Васильца ничего не говорят веселому аниматору, прыгнувшему со сцены «Квартала» в большую политику.

Конечно, анекдотично выглядит утверждение о том, что российский паспорт никому не нужен. В стране потеряна почти половина населения. Я уже писала, что в 2004 году на выборах Янукович-Ющенко голосовали более тридцати миллионов человек, а сейчас 18 миллионов. Убывшие 12 миллионов – это миллионы людей получивших или желающих получить гражданство именно России.

Потому что в России не может быть принят закон, запрещающий использовать любой язык – татарский, армянский или английский, в любой сфере общественной жизни. В «несвободной» России нельзя ходить с факелами в день рождения фашистского коллаборациониста, но можно ходить с красными флагами, и с имперскими флагами, и с украинским жовто-блакитным, и с американским звездно-полосатым.

Я не идеализирую Россию. Российская Федерация – капиталистическая страна, со всеми вытекающими последствиями, с жесткой правоохранительной системой, с всевластием чиновников и огромными имущественными контрастами.

Но как же легко и свободно дышится в России после безнаказанности разнузданных отморозков, после омерзительных унизительных оскорблений в адрес русского языка, после издевательств в Киеве над стариками, вышедших на день Победы с георгиевскими ленточками! Как радуешься решительности и уверенности российских полицейских, которые останавливают разгулявшегося джигита в метро!

После Украины Россия кажется царством свободы и добра, после украинских дорог российские кажутся суперавтобанами, после нищеты украинских пенсионеров, вздохи о бедности российских кажутся несправедливым преувеличением.

Что же радует меня в этом излиянии молодого мега-политика? А то, что, вопреки ожиданиям многих в России, Зеленский не стал мутно и обтекаемо лить воду, чтобы продолжать доить Россию и обманывать ее невнятными намеками на грядущее потепление. Он по глупости рубанул с плечами : «Мы – Д’Артаньяны, а вы…, ну, вы поняли..!». И всем становится ясно, что нынешние шаги российской власти – результат правильной (в кои-то веки, наконец-то!) оценки перспектив взаимодействия с «братской» Украиной.

А значит, русские Украины наконец-то получат политическую поддержку, хотя бы в части облегчения получения гражданства. Потому что теперь уже на сто процентов понятно – кто бы ни пришел к власти на Украине, русский, армянин, еврей или бурят, попав в кучу бандеровского дерьма, он сам становится этой пахучей инстанцией.