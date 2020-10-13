13.10.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Медицина, Политика, США
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Украинцам вылезли боком испытания американской вакцины


Фармацевтическая компания Johnson & Johnson приостановила испытания своей антикоронавирусной вакцин из-за неизвестного заболевания у одного из участников исследований.

Об этом заявили в пресс-службе компании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политолог Владимир Корнилов в своем блоге призвал украинскую власть озаботиться происходящим, ведь среди добровольцев, на которых испытывается вакцина, есть и украинцы.

«Во как интересно! Компания Johnson & Johnson останавливает испытания своей антиковидной вакцины «из-за необъяснимой болезни у участника исследования». Хочу напомнить: Financial Times на днях сообщала, что именно эта фирма проводит тестирование своей вакцины на подопытных людях на Украине. А Киев не хочет уточнить у этой фирмы, что за новую хворь породил непроверенный препарат J&J? А то ведь, не ровен час, с новым неведомым вирусом придется скоро столкнуться», – пишет Корнилов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент РФ заявил о готовности предоставить вакцину Украине, однако в первую очередь это будет зависеть от договороспособности Киева.

В то же время один из экспертов в Москве посчитал более целесообразным передать вакцину нуждающемуся в ней Донбассу, чем иметь дело с неадекватной Украиной.


Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина планирует закупить вакцину от Covid-19 у американцев, шведов или китайцев.

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