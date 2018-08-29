29.08.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Права человека, Украина, Цензура

Украинцам запретили думать



Украина находится в гуманитарной оккупации, где населению страны навязывают официальную идеологию власти и запрещают свободу.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат Верховной Рады Михаил Добкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, в стране сегодня узаконена цензура и тотальный контроль над гуманитарной сферой.

«У нас на сегодня в стране узаконена и укоренилась абсолютная гуманитарная оккупация огромной части нашей страны. Нам запрещают думать то, о чем мы хотим думать, говорить то, о чем мы хотим говорить, слышать то, что мы хотим слышать, и праздновать то, что мы хотим отмечать и так дальше по списку», – заявил Добкин.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что на Украине под угрозой свободный доступ граждан к информации.

А известный украинский актер и телеведущий Петр Мага отметил, что наибольшее количество «темников» и самая сильная цензура на украинском ТВ имеет место на принадлежащем президенту Украины 5-м канале.

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