Украинцев аккуратно подводят к прямым переговорам с республиками Донбасса

28.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Власть постепенно готовит население Украины к тому, что прямые переговоры между Киевом и ЛДНР возможны.

Свидетельством того может быть звонок президента Владимира Зеленского луцкому террористу Максиму Кривошу, в результате которого заложники были освобождены. Косвенно об этом свидетельствует и недавний разговор Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В какой-то степени идет работа такая, работа экспертов, специалистов. Но не все надо сразу говорить, открывать карты для того, чтобы не сорвать процесс, чтобы не создавать дополнительное напряжение, конфликты, протесты и прочее. Тем более что у нас общество знаете как реагирует эмоционально на подобного рода проблемы…

Если сайт президента ставит информацию о том, что президент Украины и президент России обговаривали закон о выборах и об особом статусе и децентрализации, значит, в какой-то мере готовят уже мнение. Могли бы вообще об этом не говорить у нас, могли бы просто скрыть это все. Значит, готовится в какой-то степени.

Во-вторых, иногда надо врасплох делать. Вот, смотрите, в последнее время было очень много пессимизма относительно ситуации на Донбассе, минского процесса, выборов, особого статуса и так далее, перемирия. Мы же видим, что в последнее время напряжение шло, даже была эскалация военная. А, раз, как бы неожиданно сделано это все, потому что идут какие-то переговоры, идут консультации, делаются какие-то заявления иногда для того, чтобы увести внимание.

Мы же не знаем, может быть, вся эта история с тем, что позвонил террористу ради спасения людей – это тоже в какой-то степени легализация того, что теперь можно говорить напрямую. Во всяком случае, многие так это рассматривали», – заявил Карасев.