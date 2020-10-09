Украинцев приучают к наступлению ВСУ на Крым

09.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская армия должна быть готовой к тому, чтобы начать наступление на Крым – опыт Нагорного Карабаха показывает, что замороженные конфликты все равно рано или поздно разгораются.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил беглый крымчанин, специализирующийся на военной тематике, Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта ситуация, конечно, для всех нас показывает, что любые замороженные конфликты, даже если они 30 лет как заморожены, они рано или поздно взрываются. Поэтому я скажу так – освобождение, деоккупация Крыма начнется с того, что на территорию Крыма ступят соединения ВСУ и Национальной гвардии Украины – иного пути нет», – заявил Клименко.

Участвовавший в эфире бывший замначальника Генштаба Украины Игорь Романенко подчеркнул, что в этой связи нужно укреплять военные связи с Турцией.

«С одной стороны мы видим, как такие игроки черноморского бассейна, в том числе государства, которые имеют то или иное отношение к Крыму – Россия и Турция участвуют в этом карабахском конфликте, как они ведут себя, что происходит в сооружениями, специалистами и какую занимают позицию. Все что опосредствованно отражается на политике черноморской и военной политике Украины.

Поэтому мы имеем опыт, наблюдаем и так или иначе принимаем в этом посредственное участие. Нам важен этот опыт, этот опыт говорит о том, что необходимо наращивать свой потенциал. В этом плане с одной стороны мы свернули все в области взаимоотношений с Российской Федерацией, и мы активно наращиваем экономические, военные связи с Турцией», – заявил Романенко.

Ранее известный российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что война в Нагорном Карабахе – это лишь первый звоночек. Если Россия будет смотреть на это, прикрыв глаза, то следующим станет удар НАТО по Приднестровью и Донбассу.