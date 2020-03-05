Украинцы готовы сжигать больницы из-за коронавируса – СМИ

05.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Современная Украина все больше погружается в средневековое мракобесие с его мрачными временами и охотой на ведьм.

Об этом пишет «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Похоже, незалежная пришла в Европу — Средневековую. Скоро пойдет охота на ведьм и прокаженных. Сначала в Новых Санжарах местные дикари, перепугавшись «смертельного вируса», хотели разорвать на клочки вернувшихся сограждан из Китая. А теперь стряслась новая история из средневековой незалежной. Наверно, факелы и вилы с прошлых коронавирусных погромов далеко не убрали», – пишет издание.

В публикации отмечается, что в Черновцах толпа людей осадила квартиру женщины, муж которой попал в больницу с коронавирусом, и потребовала изгнать ее из дома.

«Перепуганная женщина забаррикадировалась в своей квартире. У нее нет ни повышенной температуры, ни кашля. Нет симптомов даже обычной простуды. Но разве это остановило «добрых соседей»? Чтобы их средневековый вопль услышали, украинцы пошли перекрывать дорогу.

Ни мэр города, ни врачи, ни полиция бунтарей успокоить не смогли. Власть пошла на поводу у толпы — женщину посадили в «скорую» и увезли на карантин. Наверно, понимали — оставь ее дома, «одичалые» выломают дверь и сожгут ведьму. Но все это только начало паники в «охваченном чумой городе». Представьте, когда число заболевших увеличится. Вот тогда эти же протестующие пойдут жечь больницы. А как еще в 21-м веке можно победить грипп? Так и до коронавирусного майдана недалеко», – резюмирует «КП».