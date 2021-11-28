Украинцы хотят создать ракеты для ударов вглубь РФ
Угроза совершения терактов на территории РФ и нанесения ракетных ударов должна остудить горячие головы в Москве, мечтающие о вторжении на Украину.
Об этом говорится в видеосюжете украинского издания «Апостроф», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Предохранителем от полномасштабной военной операции РФ могут стать диверсионные действия Сил специальных операций ВСУ и ракеты средней дальности, нацеленные на объекты критической инфраструктуры РФ.
И если Силы специальных операций на Украине уже полностью боеспособны, то самое мощное ракетное вооружение ВСУ – это советские «Точки У», РСЗО «Ольха» и ПКР «Нептун».
А отечественные ракеты средней дальности до сих пор не создали, а, значит, мы можем бить на расстояние только до 300 километров. Таким образом, длинной руки ракетного сдерживания Украина не имеет – по крайней мере пока что», – говорится в сюжете.
Бывший секретарь Совбеза Украины, советник нескольких президентов страны Владимир Горбулин заявил, что Украина может создать такие ракеты в течение нескольких лет.
«Я думаю, что при серьёзной организации работы, если Министерство обороны развернётся к решению этих задач и начнёт финансировать собственные ракетные организации, то мы можем очень легко перейти от 500 до 1500 километров. На это потребуется максимум 4-5 лет», – резюмировал Горбулин.
Напомним, ранее в Киеве сообщили, что ракетные комплексы «Ольха» и «Нептун» хоть официально и приняты на вооружение – до сих пор даже не началась работа по их поставкам в ВСУ.
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