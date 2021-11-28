Украинцы хотят создать ракеты для ударов вглубь РФ

Угроза совершения терактов на территории РФ и нанесения ракетных ударов должна остудить горячие головы в Москве, мечтающие о вторжении на Украину.

Об этом говорится в видеосюжете украинского издания «Апостроф», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предохранителем от полномасштабной военной операции РФ могут стать диверсионные действия Сил специальных операций ВСУ и ракеты средней дальности, нацеленные на объекты критической инфраструктуры РФ.

И если Силы специальных операций на Украине уже полностью боеспособны, то самое мощное ракетное вооружение ВСУ – это советские «Точки У», РСЗО «Ольха» и ПКР «Нептун».

А отечественные ракеты средней дальности до сих пор не создали, а, значит, мы можем бить на расстояние только до 300 километров. Таким образом, длинной руки ракетного сдерживания Украина не имеет – по крайней мере пока что», – говорится в сюжете.