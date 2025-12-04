Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВСУ стало сильно не хватать людей, поэтому США должны помочь Киеву отлавливать уклонистов и дезертиров.

Об этом в интервью американскому телеведущему Марио Навфалю заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У Украины очень серьезные проблемы с личным составом, и здесь, я думаю, мы могли бы помочь украинскому правительству. Они должны вернуть доверие украинских семей, что их сына или дочь не отправят на фронт, пока они не будут должным образом обучены, экипированы и не попадут в хорошо подготовленные подразделения. Это те области, где мы могли бы помочь Украине наладить работу её армии, которая набирает, обучает, экипирует и отправляет солдат», – призвал Ходжес.