Украинцы остались в средневековье

21.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Эвакуированные из Китая граждане Украины, которых соотечественники не хотели видеть дома, стали жертвами сформировавшегося в позапрошлом веке менталитета.

Об этом в «Комсомольской правде» пишет журналист и военкор Дмитрий Стешин, по словам которого, «украинство», синтезированное в XIX веке, изначально строилось на обособлении от всего вокруг.

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«Несчастные обитатели земель, зажатых между Западом и Северо-Востоком, по-иному не могли сформулировать свою идентичность. Отсюда, во время социально-политических обострений и выплескивалась звериная ненависть к близким чужакам-соседям: русским, полякам, евреям. И совершенно рабское поклонение чужакам далеким, вчера – немцам, сегодня – американцам. А в мирное время декларировалась любовь к вишневому садочку возле хаты, мол, за пределами этого мирка, настоящего украинца не должно ничего волновать или заслуживать внимания», – отмечает Стешин.

«Москали и коммунисты пытались привить самозарождающимся украинцам государственное мышление, но, как мы видим, не преуспели. Все осталось на уровне средневековья: хуторяне увидели группу прокаженных и вышли на околицу с вилами, чтобы не пустить больных в село», – проводит параллели автор.

«Единственное, что есть хорошее в этой мерзкой истории: москали тут ни в чем не виноваты, первый раз за много лет. Но это – пока, помяните мои слова. «Хатаскрайники» не любят ответственности за свои художества. Поиск виноватых в своих бедах, вторая базовая особенность менталитета. Завтра, как все уляжется и начнется международный скандал с осмыслением, обязательно начнут искать «агентов Кремля – провокаторов», а если не найдут, то назначат», – резюмирует Стешин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эвакуированных из Китая граждан Украины на родине забрасывали камнями.

В итоге силовикам пришлось применить силу, чтобы автобусы с эвакуированными смотри прорваться к месту назначению