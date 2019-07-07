Украинцы придумали объяснение, почему не получилась «вторая Франция»

07.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Мировой закулисе не нужна сильная Украина, поэтому Киев обречён иметь только слабых президентов.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявила политолог Елена Дьяченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никому не нужна такая большая страна, как Украина, в виде сильного государства, зачем такая проблема на карте? Поэтому ожиданий от украинских президентов в принципе ни у кого быть не может.

Например, если здесь появится свой Шарль де Голль, то мне кажется, что его судьба будет очень короткой и трагичной. Никому в мире не нужен здесь сильный лидер, сильное и единое государство.

Вы представляете, если появится вторая Турция, или вторая Франция? Это не входит в концепцию мировой закулисы», – отметила она в ответ на замечание, что заграничные поездки Владимира Зеленского оказались неудачными.



Напомним, издание «Европейская правда» пришло к выводу, что, несмотря на желание Владимира Зеленского сесть на шею ЕС, западные «партнёры» не пошли на уступки ни по одному пункту.