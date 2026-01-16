Украинцы уже давно забыли, за что воюют – экс-депутат Рады

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцам пора бы уже понять, что их мечта о вступлении в НАТО неосуществима.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Требования Украины уже нежизнеспособны. Главное требование Украины – мы будем воевать за то, чтобы мы стали в НАТО. Ну все, так уже и НАТО не существует де-факто, хотя на бумажке ещё есть. Ладно, не просто уже Турция, которая периодически имела свое мнение. Уже США, которые собственно НАТО и есть, рушат Альянс. Куда вступать? Ну и заявлений-то уже сколько сделано, что ни в какой обозримой перспективе вообще никогда Украина в НАТО не будет. Мы с вами уже забыли, за что воюем. Это как в вековечном скандале двух соседей. Кто-то когда-то какое-то обидное слово сказал, потом вихрь этих взаимных обвинений дошел до того, что соседи стали врагами на всю жизнь, и даже не помнят, почему», – сказал Волга.