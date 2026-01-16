Украинцы уже давно забыли, за что воюют – экс-депутат Рады

Вадим Москаленко.  
16.01.2026 21:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 144
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинцам пора бы уже понять, что их мечта о вступлении в НАТО неосуществима.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам пора бы уже понять, что их мечта о вступлении в НАТО неосуществима. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Требования Украины уже нежизнеспособны. Главное требование Украины – мы будем воевать за то, чтобы мы стали в НАТО. Ну все, так уже и НАТО не существует де-факто, хотя на бумажке ещё есть.

Ладно, не просто уже Турция, которая периодически имела свое мнение. Уже США, которые собственно НАТО и есть, рушат Альянс. Куда вступать? Ну и заявлений-то уже сколько сделано, что ни в какой обозримой перспективе вообще никогда Украина в НАТО не будет.

Мы с вами уже забыли, за что воюем. Это как в вековечном скандале двух соседей. Кто-то когда-то какое-то обидное слово сказал, потом вихрь этих взаимных обвинений дошел до того, что соседи стали врагами на всю жизнь, и даже не помнят, почему», – сказал Волга.

«Здесь нам, украинцам, было бы неплохо, чтобы вернулась в наши с вами головы, в души, в сердца вернулось четкое понимание, что есть хорошо, что есть плохо.

Например, война – это плохо, холод в доме – плохо, разрушенные города – это плохо. Созидание – это хорошо, любовь – хорошо, тепло в доме – хорошо, новый завод – это хорошо, новые торговые рынки – хорошо, сотрудничество – это хорошо», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить