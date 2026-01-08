Отказавшись от мирных соглашений в 2022 году, Украина не смогла подготовиться к войне на истощение.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

У него поинтересовались, к какому пути сейчас ближе Украина, дипломатическому или военному.

«Долгое время мы болтались между двумя этими опциями, но сейчас всё-таки дело, по-моему, смещается в сторону переговорного трека. Отказавшись от Стамбула, мы должны были понимать, что нужно быть готовыми к войне на истощение, к который Украина оказалась не готова от слова совсем, ибо полагались на слова Байдена, что будем помогать, сколько понадобится, и будем давать столько, сколько нужно», – напомнил эксперт.

По его словам, надежды на то, что Запад станет стратегическим тылом Украины, оправдались лишь частично. Теперь США «сошли с дистанции», а европейцы особого энтузиазма в закупках оружия для Киева не проявляют. Кроме того, усугубляют ситуацию колоссальные проблемы с энергетикой.